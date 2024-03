Antycyklony znad Alp i Rosji, a potem niże. Pogoda będzie bardzo zmienna

Po kilku deszczowych dniach czeka nas poprawa pogody, choć krótka. Zza chmur wyjrzy słońce, a do tego napłynie cieplejsze powietrze. Termometry w drugiej połowie tygodnia wszędzie wskażą kilkanaście stopni Celsjusza.

- Polska dostaje się w obszar podwyższonego ciśnienia związanego z antycyklonami, czyli wyżami, znad Alp i Rosji. Rozciągający się nad naszym krajem front atmosferyczny, związany z niżem Elfi znad Bałkanów, powoli rozmywa się, a opady słabną i zanikają. Z północy napływa chłodniejsze powietrze polarne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Środa w niektórych miejscach zacznie się mglisto. W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Pomorzu i Warmii oraz w zachodniej części kraju nie powinno padać, natomiast w pozostałych regionach okresami będą pojawiać się opady deszczu lub mżawki rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby i umiarkowany.

Więcej słońca

W ciągu kolejnych dwóch dni na aurę w Polsce będzie wpływać wyż znad Rosji. Jak zapowiada nasza synoptyk, "z południowego zachodu popłynie łagodne i ciepłe powietrze, w którym będzie się przejaśniać i rozpogadzać".

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy wiatr.

W piątek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna osiągnie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy.

Prognozowana temperatura w dniach 13-17.03 Ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

Od weekendu Polskę ponownie obejmą jednak układy niskiego ciśnienia.

- Od zachodu wkroczy do kraju pochmurny front z opadami deszczu i napłynie atlantyckie, wilgotne powietrze, z kłębiastym zachmurzeniem - wyjaśnia Unton-Pyziołek.

Na sobotę prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb Polski będą przemieszczać się opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Podlasiu do 15 st. C w środkowej części kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Niedziela zapowiada się pochmurno. Okresami będą występować opady deszczu o sumie 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h.

Prognozowane opady w dniach 13-17.03

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl