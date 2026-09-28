Prognoza Antycyklon Arno zapewni słońce. Zrobi się ciepło, ale poranki będą rześkie Tomasz Wakszyński |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock/JC_Foto

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Znajdujemy się w obszarze wysokiego ciśnienia, w zasięgu kontynentalnego, rozległego wyżu (antycyklonu) Arno z głównym centrum w rejonie Białorusi. Kształtuje on pogodę w przeważającej części Europy, tworząc swoistą blokadę typowej cyrkulacji zachodniej. To sprawia, że omijają nas ośrodki niżowe, a ich strefy frontowe, zbliżając się do blokady, szybko tracą na aktywności.

W kolejnych dniach temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza, ale poranki i wieczory będą rześkie. W nocy temperatura miejscami spadnie do 5-7 stopni. W lokalnych zastoiskach chłodu oraz rejonie górskim może być jeszcze chłodniej.

Może być nawet 25 stopni

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na północy przejściowo wystąpi umiarkowane zachmurzenie, ale padać nie będzie. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-22 st. C w przeważającej części kraju, do 23-24 st. C na zachodzie, a na samych zachodnich krańcach możliwe będzie 25 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Środa upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Na południu zachmurzenie będzie małe albo niebo okaże się wręcz bezchmurne. Na północy pojawi się trochę więcej chmur, ale bez deszczu. Termometry wskażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 20-21 st. C w przeważającej części kraju, do 22-23 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek na północnym wschodzie i zachodzie kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane. W pasie od Pomorza Gdańskiego, przez centrum, po Podkarpacie możemy liczyć na zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. W pozostałych regionach będzie pogodnie i słonecznie. Temperatura wyniesie od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-22 st. C w pozostałej części kraju. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany wiatr.

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Zrobi się nieco chłodniej

Piątek przyniesie nadal pogodną i słoneczną aurę. Jedynie na północnym zachodzie zaznaczy się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i przejściowo dużego. Nie będzie padać. Termometry wskażą od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-21 st. C w pozostałej części kraju. Z południowego wschodu powieje zmienny, słaby wiatr.

W sobotę możemy także liczyć na przeważnie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie na zachodzie pojawi się więcej chmur, ale padać nie będzie. Termometry wskażą od 18-19 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 20-21 st. C na południu i zachodzie Polski. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych.

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