Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Alert RCB w związku z atakiem na Ukrainę
Prognoza

Antycyklon Arno zapewni słońce. Zrobi się ciepło, ale poranki będą rześkie

|
shutterstock_2410063629
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/JC_Foto
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kolejne dni w pogodzie przyniosą stabilizację. Temperatura będzie wysoka, lokalnie może być nawet 25 stopni Celsjusza. Rano i nocą przydadzą się jednak dodatkowe ubrania - zrobi się rześko.

Znajdujemy się w obszarze wysokiego ciśnienia, w zasięgu kontynentalnego, rozległego wyżu (antycyklonu) Arno z głównym centrum w rejonie Białorusi. Kształtuje on pogodę w przeważającej części Europy, tworząc swoistą blokadę typowej cyrkulacji zachodniej. To sprawia, że omijają nas ośrodki niżowe, a ich strefy frontowe, zbliżając się do blokady, szybko tracą na aktywności.

W kolejnych dniach temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza, ale poranki i wieczory będą rześkie. W nocy temperatura miejscami spadnie do 5-7 stopni. W lokalnych zastoiskach chłodu oraz rejonie górskim może być jeszcze chłodniej.

Może być nawet 25 stopni

We wtorek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na północy przejściowo wystąpi umiarkowane zachmurzenie, ale padać nie będzie. Termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-22 st. C w przeważającej części kraju, do 23-24 st. C na zachodzie, a na samych zachodnich krańcach możliwe będzie 25 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Klatka kluczowa-733064
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Środa upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Na południu zachmurzenie będzie małe albo niebo okaże się wręcz bezchmurne. Na północy pojawi się trochę więcej chmur, ale bez deszczu. Termometry wskażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 20-21 st. C w przeważającej części kraju, do 22-23 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W czwartek na północnym wschodzie i zachodzie kraju zachmurzenie okaże się umiarkowane. W pasie od Pomorza Gdańskiego, przez centrum, po Podkarpacie możemy liczyć na zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo. W pozostałych regionach będzie pogodnie i słonecznie. Temperatura wyniesie od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-22 st. C w pozostałej części kraju. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na 16 dni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na 16 dni

Zrobi się nieco chłodniej

Piątek przyniesie nadal pogodną i słoneczną aurę. Jedynie na północnym zachodzie zaznaczy się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i przejściowo dużego. Nie będzie padać. Termometry wskażą od 18 st. C na północnym wschodzie do 20-21 st. C w pozostałej części kraju. Z południowego wschodu powieje zmienny, słaby wiatr.

W sobotę możemy także liczyć na przeważnie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie na zachodzie pojawi się więcej chmur, ale padać nie będzie. Termometry wskażą od 18-19 st. C na północnym wschodzie i w centrum do 20-21 st. C na południu i zachodzie Polski. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych.

>>>CZYTAJ TEŻ: Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza
Czytaj także:
Starship na orbicie
Megarakieta Starship dotarła na orbitę
Nauka
Nepalscy ratownicy poszukują osób porwanych przez lawinę
Zabici i zaginieni po zejściu lawiny
Świat
Młode wilki próbują dostać się do wody
Młode wilki szukały wody. Jeden zjadł błoto
Polska
Przedłuża się zamknięcie lotniska w Katanii
Lotnisko w Katanii wciąż zamknięte. Polskie MSZ ostrzega podróżnych
Świat
Ulewy doprowadziły w Bangkoku do rozległych powodzi
80 tysięcy ludzi uwięzionych w domach. "Nawet nie wiem, jak przetrwamy"
Świat
Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku
Zniknął prawie 150 lat temu. Odsłoniły go burzowe fale
Świat
Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii
Hiszpania. Tak gorąco tak późno nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Meksyk szykuje się na uderzenie huraganu Polo
Wezbrany strumień porwał dom. Nie żyją trzy osoby, w tym dzieci
Świat
Piramida Carstensza (Puncak Jaya), szczyt w pasmie Sudirman na Nowej Gwinei
Znika prastary, tropikalny lodowiec. "Głęboka niesprawiedliwość"
Nauka
Droga stanowa NC12 zniszczona podczas wrześniowego nor'eastera
Woda porwała jedyną drogę na wyspę. Ludzi ewakuowano promami
Świat
Powodzie w indyjskim stanie Uttar Pradesh
Nadciągnęła ulewa, zginęło 56 osób. "Nie zapewniono nam jedzenia ani wody"
Świat
Ludzie uciekają na dachy po powodzi w dystrykcie Chitwan
Woda wdzierała się do domów, ludzie uciekali na dachy
Świat
Zabezpieczenia na plaży w stanie Kalifornia Dolna Południowa przed nadejściem huraganu Polo
Żywioł coraz bliżej. "Należy jak najszybciej zakończyć przygotowania"
Świat
Pogoda na 16 dni: zaczynamy lato po lecie
Pogoda na 16 dni
Prognoza
Kajakami po ulicach Nowego Jorku
Zamiast aut wybrali kajaki. Nagranie z Nowego Jorku
Świat
Ratownicy TOPR podczas interwencji z użyciem śmigłowca
Trudna sobota dla ratowników TOPR. Cztery razy używali śmigłowca
Polska
Atractosteus tropicus
Zagraża jej silne El Nino, w ten sposób rozmnożyli ją po raz pierwszy
Ciekawostki
O poranku...
Słaba widzialność o poranku. IMGW ostrzega
Prognoza
Huragan Nolo zbliża się do Hawajów
Stan wyjątkowy. "Rozważ przeniesienie się do bezpieczniejszego schronienia"
Świat
Plaża w Patagonii w Argentynie
Znaleźli dziesiątki martwych waleni. Podejrzewają bakterie
Świat
Bolid w Niemczech
Kula ognia przecięła niebo w okolicach Berlina. Nagranie
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Czeka nas prawdziwe babie lato. Na ile stopni możemy liczyć
Prognoza
Kozioł śnieżny odwiedził kościół
Nietypowy gość pojawił się przed kościołem
Ciekawostki
Dolina Pięciu Stawów. Widok na Granaty
Ostrzeżenie w Tatrach. Lawiny mogą schodzić samoistnie
Polska
Huragan Polo doprowadził do zniszczeń w miejscowości El Paraiso w meksykańskim stanie Colima
Znów ma piątą kategorię. "Morze wciąż nie jest spokojne"
Świat
Chilijscy celnicy znaleźli ponad 200 skamieniałości amonitów w kontenerze z Madagaskaru
Celnicy przeszukali kontener. Znaleźli setki skamieniałości
Świat
El Nino zagraża lwom morskim
Lwy morskie chorują przez El Nino
Świat
Meteorologiczna jesień przyszła ze słońcem
Nawet 25 stopni. Polska będzie pod panowaniem wyżu Arno
Prognoza
Upał nad rzeką Izara, Niemcy
Gorąc idzie do naszych sąsiadów. Może być nawet 30 stopni
Świat
Tłumy na plaży w Barcelonie w czwartek 24.09
W Hiszpanii termometry pokazały prawie 40 stopni
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom