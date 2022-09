Amerykańska prognoza na zimę dla Polski. Co mówią najnowsze przewidywania

Jesień i zima w Polsce

W listopadzie w stolicy Polski średnia temperatura wynosi 3,5-5,2 stopnia, a we Wrocławiu 4-6 stopni. W grudniu wartości są jeszcze niższe. W Warszawie zwykle termometry pokazują od -0,4 do 1,5 stopnia.

Wasilewski dodał, że podobnie zapowiada się też styczeń 2023 roku. - Wygląda na to, że jeśli rzeczywiście ta prognoza temperatury się sprawdzi, to każdy z tych czterech miesięcy, to jest październik, listopad, grudzień i styczeń, będą cieplejsze od przeciętnych, ze szczególnym naciskiem na grudzień i styczeń. Tutaj to odchylenie, ta dodatnia anomalia, będzie największa. To oznacza, że nie grozi nam ostra zima, przynajmniej w tym czasie, który obejmuje prognoza - podkreślił.