IMGW ostrzega przed zimowymi zagrożeniami. Alerty na północy i południu kraju

Alerty IMGW drugiego stopnia: intensywne opady śniegu

Alerty IMGW drugiego stopnia: zawieje/zamiecie śnieżne

Powyżej 600 metrów nad poziomem morza przewiduje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 25-40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia stracą ważność o godz. 14 w środę.

Alarmy IMGW pierwszego stopnia: intensywne opady śniegu

W woj. pomorskim ostrzeżenia wygasną o godz. 2 w środę, a na Dolnym Śląsku o godz. 17 tego samego dnia. W pozostałych miejscach wejdą w życie o godz. 22 we wtorek i pozostaną w mocy do godz. 6 w środę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem do 30 km/h., w porywach do 60 km/h, z kierunku południowego zachodu, skręcającym na północny zachód.

Na Śląsku ostrzeżenia obowiązują od godz. 18 we wtorek i stracą ważność o godz. 6 w czwartek. W Małopolsce i na Podkarpaciu wejdą w życie o godz. 22 we wtorek, a wygasną również o godz. 6 w czwartek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, w porywach do 75-80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Na Pomorzu Zachodnim alerty będą ważne do godz. 4 w środę, a na Dolnym Śląsku do godz. 14 tego samego dnia.