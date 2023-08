Przestanie wiać, pojawią się burze z gradem. Kolejne alerty IMGW

Burze z gradem we wtorek możliwe są wzdłuż Wybrzeża - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nad morzem nadal obowiązują alerty IMGW w związku z silnym wiatrem, którego siła w kolejnych godzinach ma jednak słabnąć.

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Nad morzem we wtorek silnie wieje. Do godziny 14 pomarańczowe alerty obowiązują w województwach:

Jak informował IMGW przez godziną 11, "na wybrzeżu w dalszym ciągu utrzymuje się dość silny, okresami porywisty wiatr. Średnia prędkość wiatru wynosi od 20 do 35 kilometrów na godzinę, natomiast prędkość w porywach od 55 do 65 km/h. Wiatr będzie słabł w godzinach popołudniowych".

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Nad Wybrzeżu we wtorek pojawią się również burze z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy jest drobny grad.