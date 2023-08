Żółte alarmy przed burzami na północy kraju. W środę ma się błyskać się i grzmieć na południu

IMGW ostrzega przed burzami z gradem, które mają pojawić się na północy kraju. Towarzyszący żywiołowi wiatr może osiągać prędkość do 80 kilometrów na godzinę. Z prognozy zagrożeń wydanej przez synoptyków wynika, że również w środę zagrzmi, ale tym razem na południu kraju.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Na Wybrzeżu we wtorek mogą pojawić się burze z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia zostały wydane dla województw:

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy jest drobny grad.