Żółte alarmy w części kraju. Tu aura będzie groźna

IMGW ostrzega przed burzami z gradem, podczas których może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Niebezpieczne zjawiska pojawią się w północnej części kraju. Obowiązuje też prognoza zagrożeń na środę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - burze z gradem

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy jest drobny grad.