IMGW ostrzega. Miejscami w mocy alerty drugiego stopnia

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Jak przekazał Instytut, prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 21 w poniedziałek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Jak przekazano, w tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach osiągającego do około 70-80 km/h, wiejącego z zachodu.

W centralnych regionach silnego wiatru należy spodziewać się do godziny 18 w poniedziałek, tylko na wschodzie kraju wygasną w godzinach 20-22. Na Śląsku alarmy będą obowiązywały do godz. 16 tego samego dnia.

Alerty IMGW drugiego stopnia - roztopy

Przewiduje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza, a temperatura maksymalna od 4 do 7 st. C Suma opadów deszczu osiągnie od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu.