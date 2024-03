IMGW wydał alerty meteorologiczne. W całym kraju obowiązują alerty przed przymrozkami, które miejscami będą w mocy do środy. O poranku należy także uważać na oblodzonych jezdniach i chodnikach.

Alerty IMGW - przymrozki

W całym kraju obowiązują ostrzeżenia związane z przymrozkami. W nocy prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -5 st. C.