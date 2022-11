Uwaga na marznące opady i gęste mgły. Alerty IMGW

Alerty IMGW - opady marznące

Miejscami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. Alerty wejdą w życie we wtorek o godzinie 19 i wygasną w środę o godz. 10. W województwie dolnośląskim będą obowiązywać od godz. 21 we wtorek do godz. 9 w środę.