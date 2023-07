IMGW ostrzega przed upałem. Na horyzoncie gwałtowne burze

czytaj dalej

Niedobór opadów deszczu oraz wysoka temperatura dają się we znaki naturze. Co może cieszyć urlopowiczów, nie sprzyja przyrodzie. Roślinność wysycha, bo jeśli już "coś" pada, to wilgoć szybko wyparowuje i nie nawadnia gleby. Jak zauważa w swym blogu synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, wiele wskazuje na to, że do końca miesiąca sytuacja pod tym względem się nie poprawi.