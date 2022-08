Groźne upały i burze. IMGW planuje wydać czerwone alerty

czytaj dalej

Te powodzie są jednymi z najbardziej niszczycielskich, najbardziej śmiercionośnych, jakie kiedykolwiek widzieliśmy - powiedział gubernator stanu Kentucky Andy Beshear. Liczba ofiar śmiertelnych ulewnych deszczy we wschodniej części stanu wynosiła już do niedzieli co najmniej 28 osób.