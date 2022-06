Pomarańczowe i żółte alarmy IMGW. Źródłem upałów jest "hiszpański pióropusz"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Temperatura lokalnie może sięgnąć aż 36 stopni Celsjusza. Źródłem tego gorąca są zwrotnikowe masy powietrza, które ukształtowały się w "hiszpański pióropusz".

Upały docierają do Polski. Temperatura w niedzielę może przekraczać 35 stopni Celsjusza. Jak powiedział zastępca dyrektora Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego Mateusz Barczyk, "źródłem upału są zwrotnikowe masy powietrza, które ukształtowały się w 'hiszpański pióropusz', który wędrował niesiony przez układy baryczne, przez wiatr z Afryki, poprzez Hiszpanię, Francję, kraje Beneluksu, Niemcy do Polski".

- Nie jesteśmy w zasięgu zwykłego upału, ale upału ekstremalnego - podkreślił Barczyk.

Hiszpański pióropusz. Czym jest to określenie?

Czym jest hiszpański pióropusz (ang. spanish plume)? - To klin gorąca rozbudowujący się w ostatnich dniach od północno-zachodniej Afryki i Hiszpanii, w stronę Europy Zachodniej i Środkowej, który przybrał kształt przypominający wielki pióropusz - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Na poniższej mapie widać pola temperatury w sobotę rano na wysokości 1,5 kilometra. Na tej wysokości meteorolodzy obserwują napływy mas powietrza w skali globalnej. Zjawisko to niesie ze sobą także ryzyko wystąpienia silnych burz na froncie chłodnym, wpychającym się w ten obszar gorąca.

Klin gorąca nad Europą wetter3.de

Alerty IMGW drugiego stopnia: upał

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali przed upałem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: myśliborskim, gryfińskim, pyrzyckim, choszczeńskim;

- kujawsko-pomorskim, z wyjątkiem powiatów brodnickiego, rypińskiego, lipnowskiego, włocławskiego, Włocławek;

- wielkopolskim;

- lubuskim,

- łódzkim, w powiatach: kutnowskim, łęczyckim, poddębickim, zduńskowolskim, sieradzkim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, radomszczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski;

- dolnośląskim, z wyłączeniem powiatów: karkonoskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kłodzkiego;

- opolskim;

- śląskim, z wyłączeniem powiatów cieszyńskiego i żywieckiego;

- małopolskim, z wyłączeniem powiatu tatrzańskiego;

- podkarpackiego, z wyłączeniem powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkim;

- lubelskim;

- świętokrzyskim;

- mazowieckim, w powiatach: przysuskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, zwoleńskim i lipskim.

Prognozowana jest temperatura maksymalna od 29 do 35 stopni Celsjusza, lokalnie do 36 st. C. Najwyższe wartości przewiduje się dla Ziemi Lubuskiej. W nocy temperatura minimalna ma wynieść od 16 do 20 st. C. Ostrzeżenia stracą ważność w godzinach 18-20 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW tvnmeteo.pl za IMGW

Alerty IMGW pierwszego stopnia: upał

Dla niektórych miejsc przed upałem wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Te obowiązują na terenie województw:

- zachodniopomorskiego, w powiatach: Szczecin, stargardzkim, drawskim, wałeckim, szczecineckim;

- pomorskiego, w powiatach chojnickim i człuchowskim;

- kujawsko-pomorskiego, w powiatach brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;

- mazowieckim, w powiatach: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;

- dolnośląskiego, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych.

W tych regionach termometry mogą pokazać maksymalnie od 29 do 33 st. C, a lokalnie w niedzielę do 34 st. C. Najgoręcej ma być na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu. Temperatura minimalna w nocy sięgnie natomiast od 14 do 17 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 20 w niedzielę.

Jak przetrwać upały RCB

Czeka nas tropikalna noc

Nadchodzącej nocy w niektórych częściach kraju nie spadnie poniżej 20 st. C, co oznacza noc tropikalną. Jak wytłumaczył meteorolog termin ten "jest ważnym parametrem, bo określa zdolność do nocnego wypoczynku po upalnym dniu". - Jeżeli temperatura jest powyżej 20 stopni, to regeneracja po upale jest już trudna - wskazał.

- Odpoczynek będzie ważny, bo choć na niedzielę prognozujemy 36 stopni, to jednak lokalnie temperatura może poszybować do 37 stopni, szczególnie na Ziemi Lubuskiej - podkreślił Barczyk. Choć tak wysokie wartości stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, synoptyk dodał, że "w czerwcu nie są zjawiskiem niezwyczajnym". Ubiegłego roku w czerwcu w Słubicach i w Świnoujściu temperatura przekraczała 36 st. C. Meteorolog z IMGW przypomniał, że rekordy temperatury dla czerwca sięgają 38,3 st. C. - Obecnie jesteśmy niebezpiecznie blisko rekordowych temperatur - ocenił.

Jak zasnąć i wysypiać się w upały PAP/Maciej Zieliński

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Udar cieplny PAP/Maria Samczuk

