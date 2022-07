Niemal 38 stopni w najgorętszym miejscu w środę. Upał nie odpuści, czerwone alerty IMGW

IMGW ostrzega przed upałem niemal całej Polsce. W kilku województwach, gdzie temperatura może dochodzić nawet do 38 stopni Celsjusza, obowiązują alerty najwyższego stopnia. Niemal taką samą wartość termometry pokazały w środę w Słubicach.

Najgorętszym miastem w środę były Słubice. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że temperatura osiągnęła tam maksymalnie 37,8 stopnia Celsjusza. Poniżej 35 stopni spadła dopiero około godziny 21. Termometry pokazywały wartości w przedziale od 35 do 37 st. C także w innych miastach na zachodzie kraju, między innymi w Szprotawie, Żarach i Lubsku. Zachód Polski najgorętszy ma być również w czwartek.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia przed upałem.

Alerty IMGW trzeciego stopnia - upał

Alerty IMGW trzeciego, najwyższego stopnia zostały wydane dla województw:

- lubuskiego;

- wielkopolskiego, poza powiatami: sieradzkim, wieruszowskim, kaliskim;

- zachodniopomorskiego, dla powiatów południowych;

- kujawsko-pomorskiego, dla powiatów zachodnich;

- dolnośląskiego, dla północnej części województwa;

- opolskiego;

- śląskiego, dla powiatów: kłobuckiego, lublinieckiego, gliwickiego, raciborskiego.

Temperatura maksymalna w czwartek ma wynieść od 33 do 38 st. C, natomiast w piątek i sobotę od 30 do 32 st. C. Termometry w nocy pokażą minimalnie od 16 do 20 st. C, tylko w nocy ze środy na czwartek od 19 do 22 st. C.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w sobotę.

Alerty IMGW drugiego stopnia - upał

Alerty IMGW drugiego stopnia wydano dla województw:

- zachodniopomorskiego, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia;

- pomorskiego, z wyjątkiem powiatów: puckiego, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskiego, malborskiego, sztumskiego;

- warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem powiatów północnych i Olsztyna;

- kujawsko-pomorskiego, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia;

- mazowieckiego;

- łódzkiego;

- śląskiego, z wyjątkiem powiatów cieszyńskiego i bielskiego;

- dolnośląskiego, z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami trzeciego i pierwszego stopnia;

- małopolskiego, z wyjątkiem powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego;

- podkarpackiego, z wyjątkiem powiatów: krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego;

- świętokrzyskiego;

- lubelskiego;

- podlaskiego, dla powiatów: kolneńskiego, łomżyńskiego, Łomża, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego.

Temperatura maksymalna w dzień może sięgnąć od 30 do 34 st. C, w niektórych miejscach w sobotę do 36 st. C. W nocy na termometrach zobaczymy od 15 st. C do 18 st. C, tylko w nocy ze środy na czwartek od 18 st. C do 21 st. C.

Ostrzeżenia na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu i Dolnym Śląsku stracą ważność o godz. 20 w czwartek, w pozostałych regionach natomiast o godz. 20 w sobotę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - upał

Alerty najniższego stopnia zostały wydane dla województw:

- dolnośląskiego, dla powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego;

- śląskiego, dla powiatów cieszyńskiego i żywieckiego.

- małopolskiego, dla powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

- podkarpackiego, dla powiatów: krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia na Dolnym Śląsku sięgnie od 30 st. C do 32 st. C, a temperatura minimalna w nocy może wynieść od 15 st. C do 17 st. C. Ostrzeżenia stracą ważność o godz. 20 w czwartek.

W pozostałych województwach za dnia termometry wskażą od 29 st. C do 32 st. C, nocą natomiast od 12 st. C do 16 st. C. Alerty będą ważne do godz. 20 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

