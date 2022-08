Jak groźny może być upał w Polsce? IMGW rozważa wydanie drugiego stopnia alertów

Alerty IMGW - upał

Temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wynieść od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy natomiast termometry pokażą minimalnie od 15 st. C do 17 st. C, tylko w nocy w czwartku na piątek ma być chłodniej, bo od 13 do 15 st. C.