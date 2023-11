Ulewny deszcz na południu Polski. IMGW ostrzega

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

W regionie występują opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. W środę od północy do godz. 7 spadło tam od 5 do 10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie około 15 l/mkw. Prognozowana całkowita suma opadów do godz. 18 może wynieść 25 do 35 l/mkw.