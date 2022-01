Doszły kolejne zagrożenia pogodowe. IMGW ostrzega cały kraj, zachowajcie ostrożność

Pogoda jest i będzie niebezpieczna. Alerty IMGW nadal obowiązują w całej Polsce. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, a także zawiejami i zamieciami, intensywnymi opadami śniegu oraz oblodzeniem na drogach i chodnikach. Wydano alerty trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem trzeciego, czyli najwyższego, oraz drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali. Obowiązują także alarmy przed zawiejami lub zamieciami śnieżnymi oraz intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem.

Alerty IMGW trzeciego stopnia: silny wiatr

Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, kartuskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia.

Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h. Ma wiać z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Miejscami możliwe są burze.

Alerty będą ważne do godziny 18 w niedzielę.

Alerty IMGW drugiego stopnia: silny wiatr

Dla przeważającej części kraju wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach nadmorskich, gdzie stracą ważność o godz. 22 w niedzielę;

- pomorskim, wszędzie z wyłączeniem powiatów z alertami trzeciego stopnia, gdzie będą ważne do godz. 18 w niedzielę;

- kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim i lubuskim, gdzie wygasną w godz. 17-18 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskim, gdzie będą ważne od północy z soboty na niedzielę do godz. 18 w poniedziałek;

- podlaskim, gdzie będą ważne od godz. 2 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek;

- mazowieckim, gdzie będą ważne do północy z niedzieli na poniedziałek;

- lubelskim, gdzie będą ważne do godz. 2 w poniedziałek;

- świętokrzyskim i małopolskim, gdzie będą ważne do godz. 23 w niedzielę;

- podkarpackim, gdzie będą ważne do godz. 3 w poniedziałek;

- śląskim i opolskim, gdzie stracą ważność w godz. 21-23 w niedzielę.

Przewidywane jest wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 55 km/h, w porywach do 110-115 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W niektórych miejscach mogą pojawić się burze.

Jak zaznacza IMGW, "w związku z dynamicznymi warunkami pogodowymi" ostrzeżenia mogą być aktualizowane, a także kontynuowane z niższym stopniem.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w woj. zachodniopomorskim, wszędzie z wyłączeniem powiatów z alertami drugiego stopnia.

Wiatr ma wiać ze średnią prędkością około 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia wygasną o godz. 19 w niedzielę.

Alerty IMGW drugiego stopnia stopnia: zawieje/zamiecie śnieżne

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydano dla całego woj. warmińsko-mazurskiego i północnej połowy woj. podlaskiego. Alerty będą ważne od godz. 15 w niedzielę do godz. 3 w poniedziałek.

Prognozowane są tam zawieje i lokalnie zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Opady będą stopniowo zanikać od zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: zawieje/zamiecie śnieżne

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w pozostałej części woj. podlaskiego oraz w południowych powiatach woj. dolnośląskiego i opolskiego.

Na Podlasiu, gdzie alerty będą ważne od godz. 16 w niedzielę do godz. 4 w poniedziałek, zawieje może powodować wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. W woj. południowych ma wiać ze średnią prędkością od 30 do 55 km/h, w porywach do 115 km/h. Tam ostrzeżenia stracą ważność o godz. 21 w niedzielę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: intensywne opady śniegu

Dla części kraju wydane zostały również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują we wschodniej połowie woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północnej części woj. podlaskiego, a także w południowych powiatach woj. śląskiego i małopolskiego.

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu ostrzeżenia wygasną o godz. 3 w poniedziałek, zaś na Śląsku i w Małopolsce o północy z niedzieli na poniedziałek.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: oblodzenie

Na znacznym obszarze Polski może być ślisko. Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano dla województw:

- warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, gdzie będą ważne do godz. 16 w niedzielę do godz. 4 w poniedziałek;

- mazowieckiego i lubelskiego, gdzie będą ważne od godz. 18 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek;

- łódzkiego, gdzie będą ważne od godz. 20 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek;

- świętokrzyskiego oraz północnych powiatów śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, gdzie będą ważne od godz. 23 w niedzielę do godz. 7 w poniedziałek.

Przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

