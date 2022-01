Wiatr, intensywne opady, zawieje, oblodzenie. Znaczna część kraju objęta ostrzeżeniami

Alerty IMGW drugiego stopnia: silny wiatr

Przewidywane jest wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

Alerty IMGW drugiego stopnia stopnia: zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są tam zawieje i lokalnie zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Opady będą stopniowo zanikać od zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia: zawieje/zamiecie śnieżne

Na Podlasiu, gdzie alerty pozostaną w mocy do godz. 4 w poniedziałek, zawieje może powodować wiatr o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h. W woj. południowych ma wiać ze średnią prędkością od 30 do 55 km/h, w porywach do 115 km/h. Tam ostrzeżenia stracą ważność o godz. 21 w niedzielę.