Alerty IMGW - silny wiatr, zawieje śnieżne. Niebezpiecznie w całej Polsce. Ostrzeżenia najwyższego stopnia

Alerty IMGW trzeciego stopnia: silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h. Ma wiać z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Miejscami możliwe są burze.