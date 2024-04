Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na północy i północnym wschodzie Polski. Możliwe są porywy dochodzące do 75 kilometrów na godzinę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z kierunku zachodniego.

Alerty na Pomorzu obowiązują od godziny 18 we wtorek i stracą ważność o godz. 2 w poniedziałek. Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 21 we wtorek i będą ważne do godz. 12 następnego dnia.