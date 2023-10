Alerty IMGW nawet drugiego stopnia. Wiatr osiągnie w porywach 110 kilometrów na godzinę

IMGW wydał alerty meteorologiczne. Jak przekazali synoptycy, od piątkowego wieczoru w części kraju wystąpią silne podmuchy wiatru. Miejscami porywy mogą rozwinąć prędkość do 110 kilometrów na godzinę. Sprawdź, gdzie aura okaże się groźna.

Ponadto Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące gwałtownego wzrostu stanów wody w Bałtyku. "W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (540 centymetrów - stan na piątek) i prognozowaną sytuacją meteorologiczną, wzdłuż Wybrzeża przewidywany jest wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych". Alert ma być w mocy od piątku od godziny 19 do soboty do godz. 14.