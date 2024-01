Niebezpieczna aura w dwóch województwach. Alerty IMGW

Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozuje się tam silny wiatr wiejący z kierunków zachodnich o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-75 km/h. Na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia wygasną w niedzielę o godz. 2. W województwie pomorskim będą w mocy od soboty od godz. 18.30 do niedzieli do godz. 3.30.