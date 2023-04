Silny wiatr, sztorm i nie tylko. Alerty IMGW

Alerty IMGW - silny wiatr i sztorm

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z kierunku północno-wschodniego. Alerty będą ważne do godziny 19 w środę.

IMGW ostrzega również przed sztormem na Bałtyku. Przewidywany jest północno-wschodni wiatr o sile od 6 do 7, na zachodzie w porywach do 8 w skali Beauforta.

Alerty IMGW - przymrozki

Lokalnie prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -3 st. C.