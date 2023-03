Alert IMGW przed sztormem na Bałtyku ma drugi stopień. Większości kraju zagraża oblodzenie

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Wybrzeżu i sztormem na Bałtyku. W porywach wiatr może osiągać 9 w skali Beauforta. Na terenie 12 województw obowiązują również alerty przed oblodzeniem po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem na Bałtyku dla części wschodniej strefy brzegowej, czyli dla obszaru od Latarni Rozewie do wschodniej granicy państwa.

Synoptycy prognozują, że będzie wiał wiatr z kierunku południowo-zachodniego z prędkością od 40 do 75 kilometrów na godzinę, czyli od 6 do 8 w skali Beauforta. W porywach może osiągnąć prędkość do 87 km/h, czyli do 9 w skali Beauforta. Alerty będzie obowiązywać do godziny 12 w środę.

Alerty IMGW - silny wiatr

Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem wzdłuż Wybrzeża. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, nowodworskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40-50 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Na Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia będą ważne do godz. 10 w środę, natomiast na Pomorzu stracą ważność o godz. 15 tego samego dnia.

Alerty IMGW - oblodzenie

W większej części kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Dotyczą one województw:

- pomorskiego, powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego;

- warmińsko-mazurskiego;

- podlaskiego;

- mazowieckiego;

- lubelskiego, powiatów łukowskiego i ryckiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- wielkopolskiego;

- lubuskiego;

- dolnośląskiego, powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego, polkowickiego, głogowskiego, lubińskiego, górowskiego, wołowskiego, trzebnickiego, milickiego, oleśnickiego;

- łódzkiego;

- śląskiego, powiatów: kłobuckiego, częstochowskiego, Częstochowa;

- świętokrzyskiego, powiatów: włoszczowskiego, koneckiego, kieleckiego, Kielce, skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego.

Przewidywane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 do 0 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie osiągnie od -6 st. C do -1 st. C.

Ostrzeżenia we wszystkich regionach stracą ważność o godz. 9 w środę.

Prognoza zagrożeń IMGW na środę

Następnego dnia silny wiatr prognozowany jest na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać w nadmorskich powiatach woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Oblodzenie możliwe jest natomiast w północnych powiatach woj. śląskiego, a także w woj. świętokrzyskim, z wyjątkiem jego południowej części.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

W czwartek silny wiatr możliwy jest na południowym zachodzie kraju. Synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj. dolnośląskiego i opolskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Kolejnego dnia będzie silnie wiać na większym obszarze Polski. Alerty pierwszego stopnia możliwe są na całym terenie województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego oraz w południowo-wschodniej części woj. wielkopolskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Niebezpiecznie zapowiada się sobota. Tego dnia będzie silnie wiać w większości kraju. Najmocniejszy wiatr, gdzie mają obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia, przewidywany jest na całym obszarze województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i dla północnych powiatów woj. lubuskiego oraz wielkopolskiego.

Alerty najniższego, pierwszego stopnia, mogą zostać wydane dla woj. lubuskiego i wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów północnych), a także dla województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

