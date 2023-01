Silny wiatr na północy kraju. IMGW ostrzega przed sztormem

Alerty IMGW - silny wiatr

Na Wybrzeżu prognozowana jest średnia prędkość wiatru do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. W rejonie Pomorza Zachodniego ostrzeżenia będą ważne od godziny 20 w niedzielę do godz. 1 poniedziałek, natomiast na Pomorzu będą obowiązywać od godz. 20 w niedzielę do godz. 6 następnego dnia.