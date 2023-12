Silny wiatr, roztopy, ryzyko przekroczenia stanów alarmowych na rzekach. Alerty IMGW

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru zachodniego o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego prędkość do 85 km/h. Alerty wejdą w życie w sobotę o godzinie 18 i wygasną w poniedziałek o godz. 6.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Na obszarach powyżej 1000 metrów nad poziomem morza prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Wzrośnie ona do 6-9 st. C w dzień i utrzyma się "na plusie" przynajmniej do wtorku wieczorem. Alerty wejdą w życie o północy w niedzielę i wygasną o północy w poniedziałek.