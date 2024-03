Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru z południa, wiejącego ze średnią prędkością od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, lokalnie do 85 km/h. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 17 we wtorek.