Silny wiatr i przymrozki dadzą się we znaki niektórym. Alerty IMGW

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć do 80 kilometrów na godzinę. Obowiązują też ostrzeżenia przed przymrozkami. Sprawdź, gdzie pogoda będzie groźna.

Alerty IMGW: silny wiatr

Prognozuje się tam dalsze występowanie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Groźna aura utrzyma się do godziny 18 w sobotę.