Alerty IMGW w większości kraju

Na sobotę prognozowany jest silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla większości województw. W porywach może wiać do 80 kilometrów na godzinę, niewykluczone są również burze - ostrzegają synoptycy IMGW.

Alerty IMGW: silny wiatr

Na Pomorzu Zachodnim prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Alerty stracą ważność tam o godzinie 14 w sobotę.

W pozostałych miejscach, gdzie ostrzeżenia będą ważne w godz. 10-17 w sobotę, ma wiać ze średnią prędkością do 40 km/h, w porywach również do 80 km/h, z zachodu. We wszystkich województwach możliwe są także burze.