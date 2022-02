IMGW ostrzega: w porywach może wiać do 90 kilometrów na godzinę

Alerty IMGW pierwszego stopnia: silny wiatr

W północnych województwach ma wiać ze średnią prędkością od 30 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Na Dolnym Śląsku natomiast przewiduje się wystąpienie zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, z porywami do 75 km/h.