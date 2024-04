czytaj dalej

Południowoafrykańska organizacja non profit SANCCOB zachęca do adopcji jaj pingwinów przylądkowych. Na wolności żyje obecnie mniej niż 10 tysięcy par tych zwierząt. "Zamiast płacić za czekoladowe jaja, zasponsoruj wyklucie narażonego na wyginięcie ptaka" - zachęca organizacja, uprzedzając, że darczyńcy nie będą mogli zabrać do domu ani jajka, ani pisklaka.