Przybyło alarmów. Synoptycy IMGW ostrzegają kolejne regiony

Synoptycy IMGW wydali kolejne ostrzeżenia meteorologiczne. Według komunikatów, we znaki da nam się silny i porywisty wiatr. Sprawdź, gdzie obowiązują alerty.

Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75-80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Na Dolnym Śląsku alerty wejdą w życie o godzinie 21 w poniedziałek i wygasną o godz. 3 we wtorek. W pozostałych regionach niebezpiecznie będzie od godz. 22 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek.