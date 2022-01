Alerty IMGW. Uwaga na silny wiatr w części kraju

Alerty IMGW drugiego stopnia: silny wiatr

IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wiatr wiejący z prędkością od 30 do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia wydane na terenie woj. łódzkiego i świętokrzyskiego będą ważne do godz. 17 w piątek, a w woj. podkarpackim do godz. 19 w piątek. Na Mazowszu i Podlasiu groźnie będzie do godz. 18 w piątek.