Uwaga, będzie ślisko. Alerty IMGW

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h, z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego. Ostrzeżenie straci ważność o godzinie 14 w sobotę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W tych miejscach przewidywany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50-55 km/h, w porywach do 75-80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia będą ważne od godz. 17 w sobotę do godz. 14 w niedzielę

Alerty IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

W tych regionach przewiduje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopnia Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie sięgnie od -4 do -2 st. C.