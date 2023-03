Oblodzone drogi, silny wiatr. Na kolejne dni IMGW zapowiada nawet drugi stopień alertów

Wiać będzie zachodni i północno-zachodni wiatr od 8 do 9 w skali Beauforta (czyli od 74 do 88 kilometrów na godzinę) w porywach do 10 st. (102 km/h). Miejscami możliwe są pojedyncze porywy do 11 st. (117 km/h). Będzie słabł do 5 do 7 st. w skali Beauforta, na wschodzie w porywach do 8 stopni. Alerty są ważne do godziny 12 w środę.