Interwencje strażaków. Nadal jest niebezpiecznie, alarmy IMGW w sześciu województwach

Silny wiatr daje się we znaki wielu mieszkańcom Polski. W województwie pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim strażacy interweniowali w związku z gwałtowną aurą. Obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem.

W czwartek wiał i wieje silny wiatr. Z powodu silnego podmuchu doszło do uszkodzenia linii trakcyjnej na linii Malbork - Elbląg - Braniewo - poinformowały PKP PLK. W komunikacie dodano, że na tym odcinku obowiązują zmiany w komunikacji. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Malbork - Stare Pole. Pociągi dalekobieżne, jadące w kierunku Olsztyna, kierowane są na trasę biegnącą przez Iławę.

Pomorze Zachodnie

Mocne porywy wiatru uszkodziły fragmenty blaszanych elementów krawędzi dachu Floating Arena, co doprowadziło do poluzowania przeszkolonych, pionowych elementów elewacji. - Narożny fragment ściany zachodniej o powierzchni około 10 metrów kwadratowych uległ zniszczeniu. 50-metrowy basen, a także część gabinetów Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej, są obecnie wyłączone z użytkowania. Zniszczenia zostaną zabezpieczone najszybciej jak to tylko możliwe - poinformował w czwartek Urząd Miasta w Szczecinie.