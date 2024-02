IMGW wydał alerty, w tym najwyższego stopnia. Groźnie w siedmiu województwach

Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80-85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek przed południem.

Alerty IMGW - roztopy

W rejonach zalegania pokrywy śnieżnej na obszarach poniżej 1200-1400 metrów nad poziomem morza prognozuje się dalszy wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna od 3 do 6 st. C. Powieje tam wiatr o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.