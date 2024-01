Przybyło alertów IMGW. Zrobi się niebezpiecznie ślisko

Alerty IMGW - silny wiatr

małopolskim , (poza powiatami wschodnimi), gdzie groźna aura utrzyma się do godz. 14 w sobotę.

opolskim , gdzie ostrzeżenia ważne będą do godz. 15 w sobotę;

łódzkim , gdzie groźnie będzie do godz. 14 w sobotę;

wielkopolskim , w powiatach kępińskim i ostrzeszowskim, gdzie ostrzeżenia będą ważne do godz. 15 w sobotę;

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Alerty IMGW - intensywne opady śniegu

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów, lokalnie do 20 cm. Alarmy ważne będą do godz. 1 w niedzielę.

Alerty IMGW - oblodzenie

We wschodniej części kraju zrobi się ślisko. Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano na terenie województw:

mazowieckiego , (we wschodniej połowie regionu);

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna obniży się do około -1 st. C. Alarmy ważne będą od północy do godz. 9 w niedzielę.