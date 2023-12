Niebezpieczne zjawiska w tym tygodniu. IMGW ostrzega

Alerty IMGW - roztopy

W górach prognozowany jest wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna w rejonie Dolnego Śląska ma wynosić od 2 do 4 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna od 0 do 2 st. C, dodatkowo pojawią się opady deszczu do około 2 litrów na metr kwadratowy. Na Śląsku natomiast termometry wskażą maksymalnie od 5-7 st. C, a minimalnie 2-5 st. C. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego ma wiać ze średnią prędkością od 25 do 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 60 km/h w woj. dolnośląskim i do 75 km/h w woj. śląskim.