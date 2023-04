Silne porywy wiatru i temperatura poniżej zera. Kolejne alerty IMGW

czytaj dalej

Do niecodziennej sytuacji doszło w Orientarium w Łodzi. Podczas badania USG nagle obudziła się niedźwiedzica Batu i ugryzła w rękę lekarza weterynarii. - Ze złamaną i poranioną ręką został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy - przekazał wiceprezes łódzkiego zoo. Mężczyzna wciąż przebywa na obserwacji. Do zdrowia wróciła za to niedźwiedzica.