Uważajmy na silne porywy wiatru i gołoledź. IMGW ostrzega

IMGW wydał alarmy meteorologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzać się do 75 kilometrów na godzinę. Obowiązują też alerty przed gołoledzią i roztopami.

Alerty IMGW - silny wiatr

W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alarmy ważne będą w godzinach 11-18 we wtorek.