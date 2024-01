Gołoledź, roztopy i silny wiatr. Są żółte alarmy IMGW

Alerty IMGW - silny wiatr

Prognozowane jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25-30 do 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach osiągającego do 75-80 km/h, wiejącego z kierunku południowo-zachodniego.

Ostrzeżenia w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim ważne będą do godziny 15 w poniedziałek. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie alarmy stracą moc o godz. 21 w poniedziałek, a na Śląsku i w Małopolsce o północy we wtorek. W województwie podkarpackim groźna aura utrzyma się do godz. 6 we wtorek.