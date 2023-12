IMGW ostrzega przed zawiejami śnieżnymi i mrozem

IMGW wydał alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Z komunikatu wynika, że temperatura spadnie miejscami do -17 stopni Celsjusza. Obowiązują też ostrzeżenia przed zawiejami śnieżnymi.

Alerty IMGW - silny mróz

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują w województwie małopolskim, w powiatach tatrzańskim i nowotarskim. Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną wynoszącą od -17 do -15 stopni Celsjusza. Temperatura w dzień osiągnie od -10 do -7 st. C.