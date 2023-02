-20,5 stopnia było w Jakuszycach. Alerty IMGW przed mrozem wciąż w mocy

Synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem w pięciu województwach. Z komunikatu wynika, że temperatura może wynieść miejscami nawet -22 stopnie Celsjusza.

Polska znajduje się pod wpływem mocnego układu wyżowego Elisabeth z centrum ulokowanym nad wschodnimi Niemcami i zachodnią Polską - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że od wschodu wbił się jednak w ten obszar wyżowy słabo aktywny front atmosferyczny. Zachmurzył niebo, dzięki czemu zahamował spadek temperatury. Front niesie też słabe opady śniegu nad wschodnimi regionami kraju.

W mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego temperatura w nocy spadła do: -14 stopni Celsjusza w Katowicach, -13 st. C w Krakowie, Bielsku-Białej, Jeleniej Górze, -12 st. C w Kłodzku, Łodzi, -7 st. C w Warszawie. Lokalnie, w obszarach podgórskich, na stacji automatycznej w Jakuszycach, termometry pokazały -20,5 st. C.

O godzinie 6 we wtorek termometry pokazały -17 st. C w Zakopanem, -13 st. C w Katowicach, Jeleniej Górze, -6 st. C w Łódź, -3 st. C w Warszawie, 2 st. C w Ustce i Kołobrzegu.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia.

Alerty IMGW - silny mróz

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem obowiązują w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;

- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, zawierciańskim;

- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim, olkuskim, miechowskim;

- podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;

- świętokrzyskim, z wyłączeniem powiatu sandomierskiego.

W woj. małopolskim i śląskim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami wynoszącą od -19 do -15 st. C, lokalnie w obniżeniach terenu możliwe są spadki do -22 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -10 do -6 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 15 kilometrów na godzinę. Tylko w powiatach położonych na północy tych województw alarmy będą w mocy do godz. 10 we wtorek, w pozostałych regionach do godziny 10 w sobotę.

Na Podkarpaciu, gdzie ostrzeżenia będą w mocy do godz. 10 we wtorek, prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 do -14 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie do 10 km/h.

W rejonie woj. dolnośląskiego w nocy miejscami termometry pokażą minimum około -15 st. C. Wiatr osiągnie średnią prędkość 5-10 km/h. Ostrzeżenia stracą ważność o godz. 9 we wtorek.

Na Ziemi Świętokrzyskiej prognozuje się temperaturę w nocy wynoszącą od -19 do -15 st. C. Wiatr powieje o średniej prędkości do 10 km/h. Tutaj ostrzeżenia ważne będą do godz. 10 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

