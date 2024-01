Temperatura mocno spadnie. IMGW wydał kolejne alerty

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Jak przekazał IMGW, prognozowana temperatura minimalna w nocy z 6 na 7 stycznia oraz w nocy z 7 na 8 stycznia miejscami wyniesie od -16 do -13 stopni Celsjusza, zaś w nocy z 8 na 9 stycznia wyniesie od -20 st. C do -16 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma osiągnąć od -14 st. C do -9 st. C.