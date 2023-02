Silny wiatr i kilkanaście stopni mrozu. Pomarańczowe i żółte alerty

Alerty IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

W rejonie Małopolski w powiecie tatrzańskim, gdzie ostrzeżenia będą ważne do godz. 10 w sobotę, prognozuje się temperaturę minimalną miejscami wynoszącą od -7 do -10 stopni Celsjusza, lokalnie w obniżeniach terenu do -15 st. C. Wiatr ma wiać tam ze średnią prędkością od 5 do 15 km/h. W pozostałych powiatach woj. małopolskiego, gdzie alerty wygasną o godz. 8 w sobotę, przewidywana jest temperatura minimalna miejscami do około -16 st. C, a średnia prędkość wiatru ma osiągać 10-25 km/h.