Alerty IMGW - silny mróz. Ostrzeżenia dla południowych stron kraju

Alerty IMGW - silny mróz

Temperatura minimalna, zwłaszcza w kotlinach, wyniesie od -18 do -15 stopni Celsjusza. Maksymalnie termometry mogą pokazać od -1 do 2 st. C, miejscami około 4 st. C. Wiatr powieje z prędkością od 5 do 12 kilometrów na godzinę.