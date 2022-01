Alerty IMGW - silny mróz, opady marznące, gęsta mgła

Alerty IMGW: silny mróz

Na Podlasiu alerty będą ważne od godziny 22 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek. Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy od -15 do -12 stopni Celsjusza. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 5 do 10 kilometrów na godzinę.

W południowych województwach ostrzeżenia będą ważne natomiast od godz. 20 w niedzielę do godz. 9 w poniedziałek. W tych regionach prognozowana jest temperatura minimalna w nocy miejscami od -20 do -15 st. C. Wiatr powieje ze średnią prędkością od 5 do 15 km/h.