Nocą drogi będą skute lodem, ściśnie siarczysty mróz. IMGW ostrzega

Alerty IMGW - oblodzenie

W regionach tych prognozuje się lokalne zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. W nocy nastąpi spadek temperatury powietrza z 0-1 stopni Celsjusza do nawet -8 st. C. Temperatura minimalna przy gruncie wyniesie od -10 do -7 st. C.

Alerty IMGW - silny mróz

Na Pomorzu w nocy miejscami może wystąpić temperatura minimalna od -17 do do -15 st. C oraz porywy wiatru o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę W Małopolsce w nocy prognozuje się temperaturę minimalną od -15 do -13 st. C i wiatr od 5 do 10 km/h. W pozostałych regionach temperatura minimalna wyniesie od -16 do -14 st. C, a lokalnie nawet do -18 st. C, a średnia prędkość wiatru - od 5 do 15 km/h. Alerty obowiązywać będą do godz. 8 w środę