IMGW ostrzega. W nocy temperatura spadnie sporo poniżej zera

Alerty IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Jak przekazał IMGW, na terenie woj. warmińsko-mazurskiego w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, giżyckim, kętrzyńskim, bartoszyckim, mrągowskim, olsztyńskim, Olsztyn, bartoszyckim i lidzbarskim oraz w woj. podlaskim w powiatach: Suwałki, suwalskim, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, grajewskim i monieckim, prognozowana temperatura minimalna w nocy z 7 na 8 stycznia miejscami wyniesie od -16 do -13 stopni Celsjusza, zaś w nocy z 8 na 9 stycznia osiągnie od -20 st. C do -16 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma osiągnąć od -14 st. C do -9 st. C. W pozostałych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 st. C do -14 st. C, a w dzień od -12 st. C do -9 st. C.